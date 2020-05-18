علي فتحي: نهائي كأس مصر كان بداية الإصابة.. وأتفهم غضب الجماهير.. فيديو

أكد علي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ، أنه قدم ما لديه في فترة تواجده في صفوف نادي الزمالك.





وأضاف على فتحي، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن بدايته مع الإصابة كانت عقب لقاء قطبي الكرة "الأهلي والزمالك"، في نهائي كأس مصر 2006.





وتابع "الطبيب الألماني أكد أن طريقة علاجي من البداية كانت خطأ"، مضيفا أنه كان يتفهم غضب جماهير نادي الزمالك بسبب تعرضه للإصابة لفترة طويلة.





ومن جهة أخرى، كشف علي فتحي عن سبب تألقه مع نادي المقاولون العرب قبل انتقاله لنادي الإنتاج الحربي، قائلًا "والدتي كانت أحد الأسباب في تألقي والعودة إلي التألق من جديد".





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم.