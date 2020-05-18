وزير الرى يعقد اجتماعات لاستعراض وبحث موقف تدبير استثمارات تأهيل وتبطين الترع المتعبة

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورى علاء الظواهرى استاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدراسات تنمية وإدارة الموارد المائية واستخداماتها.



كما اجتمع الدكتور عبد العاطى مع اللواء هيثم زكى مدير الادارة الهندسية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى و المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك بخصوص التنسيق ومتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية.



واجتمع وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لاستعراض وبحث موقف تدبير الاستثمارات الخاصة بمشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة.



الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتجدر الإشارة الى انه تم التأكيد من الوزيرى على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.



