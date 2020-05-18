AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الرى يعقد اجتماعات لاستعراض وبحث موقف تدبير استثمارات تأهيل وتبطين الترع المتعبة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورى علاء الظواهرى استاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدراسات تنمية وإدارة الموارد المائية واستخداماتها.

كما اجتمع الدكتور عبد العاطى مع اللواء هيثم زكى مدير الادارة الهندسية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى و المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك بخصوص التنسيق ومتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية.

واجتمع وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لاستعراض وبحث موقف تدبير الاستثمارات الخاصة بمشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة الى انه تم التأكيد من الوزيرى على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.

وزير الرى يعقد اجتماعات لاستعراض وبحث موقف تدبير استثمارات تأهيل وتبطين الترع المتعبة
وزير الرى يعقد اجتماعات لاستعراض وبحث موقف تدبير استثمارات تأهيل وتبطين الترع المتعبة
وزير الرى يعقد اجتماعات لاستعراض وبحث موقف تدبير استثمارات تأهيل وتبطين الترع المتعبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور

وزير الري يجتمع بقيادات الوزارة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة موسم أقصى الاحتياجات

وزير الرى يعقد اجتماعًا لدراسة الاستفادة من مياه المنخفضات الموجودة في توشكى

وزير الري يجتمع مع القيادات بالوزارة لبحث خطة تأهيل الترع

وزير الموارد المائية يناقش خطة تأهيل الترع والتوسع فى استخدام طرق الرى الحديث

وزير الرى يبحث استعدادات الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات

ترشيحاتنا

حالة نادرة.. أطباء يعثرون على كتلة غريبة بمعدة فتاة

أول صورة لمعاون محافظ القليوبية المتوفى بعد إصابته بكورونا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18 -5-2020 بمحافظات مصر

صدق أو لا تصدق هل القاذورات تحمي طلاء السيارة؟

عندما يلتقى العظماء.. نجيب ساويرس بصحبة عادل إمام

هنيدى يمازح متابعيه بسبب الحر.. وعمرو عبد الجليل يعلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور