توقعات بسقوط أمطار رعدية على عدة مناطق بالسعودية





توقعت الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بالمملكة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها صباح اليوم، إن الأمطار ستسقط على مناطق "جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل".





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أضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





وأشار "بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج".







