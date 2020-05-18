البورصات الأوروبية تنتعش بدعم تباطؤ تفشي فيروس كورونا

شهدت الأسهم الأوروبية انتعاشا في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بدعم من تباطؤ تفشي فيروس كورونا وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول ثقته في استعادة الاقتصاد الأمريكي تعافيه.





ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 2.08 % مسجلا 335 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.45 % مسجلا 4382 نقطة، وسجل مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعا بنحو 2.85% عند مستوى 10763 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 2.33% عند مستوى 943 نقطة.





وأظهرت بيانات صادرة عن دويتشه بنك الألماني تسجيل معدل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه عالميا أدنى مستوى منذ نهاية شهر فبراير الماضي.





على صعيد أخر، لاقت الأسواق العالمية دعما من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأمريكي جيروم باول والتي أعرب خلالها عن ثقته في قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي حتى وإن استغرق ذلك وقتا، مستبعدا حدوث كساد كبير.





وقال باول -في مقابلة مع شبكة "سي إن إس" الأمريكية: "على المدى الطويل وحتى على المدى المتوسط، لا تريد أن تقامر ضد الاقتصاد الأمريكي.. هذا الاقتصاد سوف يتعافى".







وأضاف:" بافتراض أنه لن تكون هناك موجة ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى أن الاقتصاد يتعافى بشكل ثابت حتى النصف الثاني من هذا العام"، لافتا إلى أن حدوث تعاف اقتصادي كامل يتطلب شعور المواطنين بآمان تام، ولذلك قد يتعين الانتظار حتى ظهور لقاح".



