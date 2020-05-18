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محافظات

توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت صومعة الغلال والأقماح الرئيسية بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم استمرار عمليات توريد الأقماح والغلال واستلامها  من المزارعين لتوريدها داخل شون الصومعة الرئيسية.

وشدد المحاسب محمد سليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود على أهمية التعاون مع مديري الإدارة الزراعية ومسئولي صومعة الأقماح للوقوف على آليات تسلم الغلال وتذليل اى عقبات محتمله قد تواجهه المزارعين خلال مراحل التوريد الجارية حاليا .

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وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية تحت رئاسة المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة أعلنت أن نسبه توريد محصول القمح وصلت 80%حيث تم توريد107 ألاف و 508  أطنان و 502 كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 487 طن و76 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 936  طنا و 234 كيلو .والبنك 1488 طنا و 399 كيلو .

كما أوضح  وكيل الزارعة  أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 117 ألفا و 350فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد .

وأوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصاديه بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 أفدنة.

 

توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور
توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور
توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور
توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور
توريد 80% من محصول قمح الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية.. صور
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