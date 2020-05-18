فريق الإدارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية يزور المنشآت الصحية لمواجهة كورونا

قام فريق الإدارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية للتقييم الذاتي تحت اشراف د. خالد عمران عضو مجلس ادارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة مجموعة من المنشأت الصحية بمحافظة بور سعيد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/١٧ وشملت هذه الزيارات بعض الاماكن الخاصه والحكوميه مثل، مركز صحة الاسرة علي بن ابي طالب، مركز صحة اسرة الامارات.





وذلك في إطار الأنشطة والمتابعة الميدانية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية للمحافظات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.





وتطبيقا للقواعد الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ اقامت الهيئة الاجتماعات مع إدارات الأماكن المذكورة عبر الإنترنت وذلك لمناقشة نتائج زيارة مراكز صحة الاسرة مع قيادات المركزين واعضاء الفريق القائم بالزيارة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة.



