شكري يبحث مع وزيرة خارجية النرويج مكافحة كورونا والقضية الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من "إين إريكسن سوريد" وزيرة خارجية مملكة النرويج.





وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر لتطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والنرويج، مؤكدًا تقدير القاهرة لمسار علاقات التعاون بين البلدّين الصديقين وأهمية البناء على ما شهدته تلك العلاقات خلال الأعوام الماضية من تطور مستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.





وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا مجمل الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية على ضوء أهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم جميع المساعي الرامية إلى استعادة زخم العملية السياسية، والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين.





كما تناول الوزيران الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) والمقرر يوم 2 يونيو القادم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية ودعم وضعها المالي.



