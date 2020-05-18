إنهاء خدمة مؤذن بأوقاف جرجا

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج ، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.
وأكدت وزارة الأوقاف
أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .
من ناحية أخرى كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي ، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح ، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى .
وأضافت الأوقاف أن القرار يأتي في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف .