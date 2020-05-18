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ديني

إنهاء خدمة مؤذن بأوقاف جرجا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:47 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج ، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

من ناحية أخرى كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي ،  بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح ، وأحد الأئمة المتميزين  الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى . 

وأضافت الأوقاف أن القرار يأتي  في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف .
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