بـ5 جنيهات.. مجلس الوزراء: توجيه مصانع الملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم توجيه جميع مصانع الملابس الجاهزة في إصدار الكمامات من القماش، وستكون طبقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية إكسترا نيوز أن الكمامات ستكون بسعر جيد وستتوافر بـ٥ جنيهات ومن الممكن ان يتم استخدامها لمدة شهر لانه ستغسل وتعقم وسيعيد استخدامها.
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وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة ستوفر كمامات بالمجان في عدد من الاماكن وجميع وسائل النقل وستكون بالمجان.
وأشار المستشار نادر سعد أن ارتداء الكمامات سيصبح الزاميا مؤكدا أنه سيكون هناك عقوبات على من لا يرتديها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء انه تم إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والمولات وإيقاف جميع وسائل النقل والمواصلات.