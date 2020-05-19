بـ5 جنيهات.. مجلس الوزراء: توجيه مصانع الملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم توجيه جميع مصانع الملابس الجاهزة في إصدار الكمامات من القماش، وستكون طبقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية إكسترا نيوز أن الكمامات ستكون بسعر جيد وستتوافر بـ٥ جنيهات ومن الممكن ان يتم استخدامها لمدة شهر لانه ستغسل وتعقم وسيعيد استخدامها.





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