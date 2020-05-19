لـ أهل السعودية فقط..اعمل رسم قلب مجانًا بـ ساعة آبل

مع انتشار الهواتف الذكية بشكل موسع بين البشر ومشاركتها لهم فى حياتهم اليومية، مهد ذلك الطريق أمام أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية، وعلى رأسها ساعة آبل Apple Watch التى أصبحت تحل محل الممرض أو المرافق شخصى لكبار السن أو المرضى.





وبحسب موقع 9to5mac التقني، أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تطبيقًا لساعتها الذكية يقوم بعمل رسم قلب دقيق لمستخدميها، وهى خطوة فى غاية الأهمية ليطمئن الأشخاص على صحتهم.





وقالت شركة آبل إن تطبيق تخطيط القلب ECG متوفر عبر ساعتها الذكية Apple Watch Series 4، من خلال تحديث نظام التشغيل على جهاز آيفون المربوط بالساعة لنظام iOS 13.5، و أن تحمل الساعة نظام تشغيل watchOS 6.2.5.





ويسمح تطبيق ECG للمستخدمين بقياس النبضات الكهربائية للقلب وإصدار إشعارات عندما يكون معدل ضربات القلب غير منتظم، كما تقوم الساعة بتحليل قراءات معدل ضربات القلب باستمرار.





وعندما يضغط المستخدم على Digital Crown، يعمل التطبيق على قياس الإشارات الكهربائية للقلب، وبعد 30 ثانية تخزن جميع التسجيلات وأي أعراض ملحوظة في ECG، كما يمكن مشاركة ملف بصيغة PDF يحتوي على النتائج لإرساله إلى الأطباء.



