أهالي بولاق الدكرور يستغيثون بسبب انقطاع المياه

استغاث أهالي منطقة بولاق الدكرور بموقع "صدى البلد" الاخباري، بعد تقديمهم شكاوى عديدة إلى الحي بسبب معاناتهم من انقطاع المياه.





وتقدم سكان منطقة عزبة العسيلي، الواقعة في حي بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة لموقع صدي البلد، باستغاثة، بسبب أنهم يعانون من انقطاع الماء منذ 4 ايام بشكل متواصل.





واضاف سكان المنطقة، انهم يعيشون دون ماء نهائيا، وهو الامر البالغ الصعوبة، خاصة في ظل شهر رمضان ومحاولتهم الاهتمام بالنظافة للحد ومنع اصابتهم بفيروس كورونا وهو الامر الذي يسبب الكثير من الازعاج للأهالي بجميع فئاتهم العمرية من كبارا في السن و او اطفال او نساء.





وقد تقدم اهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى علي مدار الأيام السابقة ولكن دون أي جدوى أو الاستجابة لشكواهم.





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