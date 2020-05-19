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محافظات

بغلق الشواطئ والحدائق.. محافظة مطروح تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:52 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن محمود
أنهت محافظة مطروح، استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك والذي يختلف هذا العام بسبب فيروس كورونا. 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التوجيه لجميع رؤساء المدن بالمحافظة خاصة مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح بالتنبيه على  جميع القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح بعدم السماح بأى تجمعات داخل القرى السياحية، والالتزام داخل الوحدات أثناء فترة الحظر وغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماما طول اليوم.

وأكد محافظ مطروح، ضرورة الحرص على التباعد وعدم السماح بإقامة أى مظاهر للاحتفال بعيد الفطر المبارك بالحدائق أو الشواطئ أو القرى السياحية والمرور الدورى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين بالتنسيق مع عناصر الشرطة.


كما وجه بالتنبيه على أصحاب القرى السياحية بعدم استخدام الشواطئ أو إقامة أى حفلات  جماعية خلال فترة عيد الفطر المبارك  مع استمرار العمل بأجهزة الكشف بالماسح الحرارى وأجهزة التطهير والتعقيم بمدخل بوابات الرسوم ومدخل المدن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم كذلك منع دخول أتوبيسات الرحلات خلال أيام العيد تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم التشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة، ومحطة أتوبيس غرب الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت، بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بارتداء الكمامات، مع  فرض غرامة 1000 جنيه  على السائق الذى يحمل ركاب بدون كمامات وإحالته للمساءلة القانونية مع إلغاء التراخيص  فى حالة التكرار.

ونوه إلى استمرار غلق جميع المقاهى والكافيهات والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية أوما يماثلها غلق كامل على مدار اليوم ، والتأكيد على عدم السماح بأي  تجمعات بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ والتشديد على تطبيق المواطنين  إجراءات الالتزام  بفترة الحظر والمتابعة  بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح. 
 
وأضاف أن كل تلك الإجراءات تتم مع استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع مدن المحافظة بمشاركة كافة الجهات المعنية  سواء تنفيذية او قوات مسلحة أو جمعيات ومؤسسات اجتماعية بالمعدات والأفراد  لتطهير المنشآت والشوارع والوصول إلى جميع المناطق والتجمعات.
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