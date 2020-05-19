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حوادث

حبس عاطل وضبط وإحضار لآخر لاتجارهما فى مخدر الآيس بمدينة نصر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:00 م
حملات امنية
حملات امنية
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عنصر اجرامي، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص مع اخر هارب فى الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب للخضوع للتحقيقات، وكذلك التحري على نشاط المتهمين السابق.


وأمرت النيابة بارسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

وكانت قد تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد الإتجار .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما على نطاق واسع بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، وقد أمكن رصدهما والوقف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (كمية لمخدرالآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو ، مبالغ مالى، سيارة، هاتف محمول).. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أيدها ، وإعترف بقيامه بالإتجار بمخدر الآيس بالإشتراك مع المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى خمسة مليون جنيه تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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