أبويا الثانى.. شريف رمزى ينعى الشيخ صالح كامل

نعي الفنان شريف رمزى ، الشيخ صالح كامل ، رجل الأعمال السعودي الشهير، والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « انستجرام».





وقال شريف رمزى : "إنا لله و إنا إليه راجعون توفي اليوم منذ قليل أبويا الثاني الشيخ العظيم صالح كامل ربنا يرحمه ويحسن إليه و يدخله فسيح جناته فردوسه الأعلي لن يعوضنا أي شيء علي فراق الشيخ صالح كان عاشق لمصر وعاشق للفن والإبداع وعاشق للخير والسلام كان راجل صادق وعادل ومحترم و عطاء و محب و حبيب كل من حوله خالص التعازي لأخواتي هديل و نضير و أصيل وعبدالله ومحي والسيدة الفاضلة الجميلة صفاء أبو السعود و لكل فرد في عائلتة الكريمة و محبيه ربنا يارب يصبركم و يصبرنا و يعيننا علي فراق هذا الرجل العظيم الذي لن يعوض".





جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.





وتوفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع.





ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم.





وتعد مجموعة " ART" من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية .





وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.



