أبويا الثانى.. شريف رمزى ينعى الشيخ صالح كامل

إن لله و إن إليه راجعون توفي اليوم منذ قليل أبويا الثاني الشيخ العظيم صالح كامل ربنا يرحمه و يحسن إليه و يدخله فسيح جناته فردوسه الأعلي لن يعوضنا أي شيء علي فراق الشيخ صالح كان عاشق لمصر و عاشق للفن و الإبداع و عاشق للخير و السلام كان راجل صادق و عادل و محترم و عطاء و محب و حبيب كل من حوله خالص التعازي لأخواتي هديل و نضير و أصيل و عبدالله و محي و السيدة الفاضلة الجميلة صفاء أبو السعود و لكل فرد في عائلتة الكريمة و محبيه ربنا يارب يصبركم و يصبرنا و يعيننا علي فراق هذا الرجل العظيم الذي لن يعوض