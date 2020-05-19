ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق قبول رياض الأطفال بمدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، نتيجة المرحلة الخامسة لتنسيق قبول التلاميذ بـ رياض الاطفال 2019-2020





ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي : https://cairomoe.net/kg





وللاستعلام عن النتيجة اتبع الخطوات التالية :

- اضغط على ايقونة رياض الأطفال

- اختر الادارة التعليمية التي تتبعها

- أدخل الرقم القومى للطفل

- اضغط على كلمة بحث





جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تضم بداخلها 32 إدارة تعليمية ، ادارة الساحل التعليمية ، ادارة المعادي التعليمية ، ادارة مصر الجديدة التعليمية ، ادارة الشروق التعليمية ، ادارة الخليفة والمقطم التعليمية ، ادارة شرق مدينة نصر التعليمية ، ادارة غرب مدينة نصر التعليمية ، ادارة غرب القاهرة التعليمية ، ادارة الوايلي التعليمية ، ادارة المرج التعليمية ، ادارة حدائق القبة التعليمية ، ادارة عابدين التعليمية ، ادارة روض الفرج التعليمية ، ادارة السيدة زينب التعليمية ، ادارة النزعة التعليمية ، ادارة شبرا التعليمية ، ادارة الشرابية التعليمية ، ادارة حلوان التعليمية ، ادارة باب الشعرية التعليمية ، ادارة التبين التعليمية ، ادارة الزيتون التعليمية ، ادارة المستقبل التعليمية ، ادارة السلام التعليمية ، ادارة عين شمس التعليمية.



