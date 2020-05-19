نائب وزير التعليم: كورونا تسبب في وفاة 4 معلمين حتى الآن بالجيزة والمطرية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن المعلمان المتوفيان هما : عبد اللطيف سعيد إمام ، والمعلمة إيمان الحسيني محمد من العاملين بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التعليمية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوفاة حدثت أثناء وجودهما في فترة الأجازة الاستثنائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : إنني أتقدم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم أيا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته، وأيضا أتقدم بإسمي واسم جميع معلمي مصر لأسرتي الفقيدين بخالص العزاء والمواساة، راجيا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، للفقيدين الرحمة وللأسرتين الصبر و السلوان.

وبذلك يكون قد وصل عدد المتوفين بكورونا من المعلمين 4 معلمين ، حيث أعلن منذ قليل، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وفاة معلمين اثنين متأثرين بإصابتهما بـ فيروس كورونا المستجد.





وكتب نائب وزير التربية والتعليم، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أتقدم لجميع الزملاء المعلمين بأسمى آيات التعازي والمواساة لفقد اثنين من الزملاء المعلمين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد".





وذكر نائب وزير التربية والتعليم، أن المعلمين المتوفيين بكورونا هما الأستاذ حسني سيد حسن، المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، والأستاذ محمد أمين، المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية.





واختتم نائب وزير التربية والتعليم، منشوره "نحن وإذ نعزي أنفسنا وجموع المعلمين أيضا ، ونتقدم بالعزاء لأسر الفقيدين، طالبين من الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، للفقيدين الرحمة وللأسرتين السلوان".



