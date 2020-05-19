نائب وزير التعليم: كورونا تسبب في وفاة 4 معلمين حتى الآن بالجيزة والمطرية

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة اثنين اخرين من المعلمين بسبب فيروس كورونا .
حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : تلقيت بمزيد من الحزن والأسى من أحد الصحفيين الأفاضل خبر وفاة اثنين من المعلمين التابعين لإدارة المطرية التعليمية ، قد وافتهم المنية أيضا متأثرين بوفاتهما بفيروس كورونا .
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن المعلمان المتوفيان هما : عبد اللطيف سعيد إمام ، والمعلمة إيمان الحسيني محمد من العاملين بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التعليمية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوفاة حدثت أثناء وجودهما في فترة الأجازة الاستثنائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.
وقال نائب وزير التربية والتعليم : إنني أتقدم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم أيا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته، وأيضا أتقدم بإسمي واسم جميع معلمي مصر لأسرتي الفقيدين بخالص العزاء والمواساة، راجيا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، للفقيدين الرحمة وللأسرتين الصبر و السلوان.