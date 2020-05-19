سموحة يرفض التفريط في الهاني سليمان خلال الانتقالات المقبلة

وكان حماده صدقي المدير الفني للفريق قد أبلغ رئيس النادي فرج عامر برفضه التام لفكرة رحيل سليمان عن الفريق.





وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يعاني منه العديد من الرياضين حول العالم.