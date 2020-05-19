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رياضة

سموحة يرفض التفريط في الهاني سليمان خلال الانتقالات المقبلة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
رفض مسئولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر التفريط في خدمات حارس مرمى الفريق الهاني سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام عدد من الأندية المحلية بالحصول على خدمات الحارس خلال الموسم المقبل بعد تألقه في الدوري المصري، خاصة وأنه من العناصر المهمة بالفريق وله دور كبير مع الفريق السكندري .

وكان حماده صدقي المدير الفني للفريق قد أبلغ رئيس النادي فرج عامر برفضه التام لفكرة رحيل سليمان عن الفريق.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يعاني منه العديد من الرياضين حول العالم.
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