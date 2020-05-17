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توك شو

متى يعود الدوري المصري؟.. الحكومة تكشف الموعد.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:56 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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حمزة شعيب
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة عودة الدوري المصري فى منتصف يونيو.

وقال "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "لابد من التوافق أولا بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة حتى نتخذ قرار عودة الدوري"، مضيفا "أن مرحلة التوافق على عودة الدوري أصبحت قريبة".

وتابع "نريد عودة النشاط بصورة تدريجية"، معقبا "ألمانيا تطبيق إجراءات إحترازية صارمة  والجميع ملتزم هل ستنجح التجربة، الأمر مازال قيد الدراسة ولكننا أصبحنا قريبين من قرار عودة النشاط".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة  هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

وأكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم أجمع بدأ التحرك نحو التعايش مع فيروس كورونا، مضيفًا أن الفيروس لن يختفي لذلك بدأنا التحرك للتعايش مع الفيروس بما يضمن سلامة وصحة المواطنين ولكن مع إعادة عجلة الإنتاج ودورة الحياة مرة أخرى كما كانت قبل ذلك.

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