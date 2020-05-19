AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إصدار أول مجلة دولية لكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:53 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت كلية التمريض بـ جامعة كفر الشيخ اليوم، إصدارها أول مجلة دولية للكلية، The first international magazine for the Faculty of Nursing, Kafr El-Sheikh University ، لنشر الأبحاث العلمية المتميزة بها في مجال التمريض.

وكان ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 
وقالت عميدة الكلية، إن إصدار هذه المجلة، خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى اليها جامعة كفر الشيخ، خلال الفترة المقبلة وتسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأضافت أبو جازية، كما سيسهم ذلك في تسهيل إجراءات النشر الدولي مضيفة " هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجه جامعة كفرالشيخ والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليًا.

للمزيد من المعلومات زوروا موقع المجلة الرسمى.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة تلك الرابط.

إصدار أول مجلة دولية لكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التمريض

تعقيم كلية الدراسات الإسلامية بدسوق للوقاية من فيروس كورونا

جامعة المنوفية تقبل أجهزة ومستلزمات طبية مقدمة كتبرعات

لمكافحة كورونا.. انطلاق فريق «طب كفر الشيخ» لدعم مستشفى العزل في بلطيم.. صور

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يتبرع بـ 20٪ من رواتبهم لصندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان لتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

منزل عادي يخفي أسرارا لا تصدق خلف الجدران.. صور

لمواجهة كورونا.. تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 السبت المقبل

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

محمد صلاح يكشف عن أصعب مباراة في مسيرته الكروية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

طريقة عمل المرقوق باللحم في 15 دقيقة

لـ الحوامل.. أسباب غير متوقعة وراء آلام أسفل الظهر