إصدار أول مجلة دولية لكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

The first international magazine for the Faculty of Nursing, Kafr El-Sheikh University ، لنشر الأبحاث العلمية المتميزة بها في مجال التمريض. أعلنت كلية التمريض بـ جامعة كفر الشيخ اليوم، إصدارها أول مجلة دولية للكلية،





وكان ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت عميدة الكلية، إن إصدار هذه المجلة، خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى اليها جامعة كفر الشيخ، خلال الفترة المقبلة وتسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.





وأضافت أبو جازية، كما سيسهم ذلك في تسهيل إجراءات النشر الدولي مضيفة " هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجه جامعة كفرالشيخ والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليًا.







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