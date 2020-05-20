عمر هاشم: الأزهر وعلماؤه الأجلاء هم الحارس الأمين للدين الإسلامي

احتفل الأزهر الشريف مساء الثلاثاء في الجامع الأزهر، بليلة القدر المباركة، في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونخبة من أئمة ومبتهلي الأزهر الشريف.









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في بداية الحفل وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، التحية من الجامع الأزهر لكل المسلمين في العالم، داعيًا المولى عز وجل أن يقي العالم شر هذه الجائحة، معلنًا إطلاق الأزهر صيحة حق ونداء للإنسانية جمعاء أن تضرعوا إلى الله، حاملًا عبير الإسلام وعظمة هذه الليلة وهذا الشهر المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن.





وقال عضو هيئة كبار العلماء: لا أحد يستطيع كائنًا من كان أن يُحرِّف أو يُغيِّر أو يُبدِّل كتاب الله، فقد حفظه الله تعالي قائلا: " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء هم الحارس الأمين للدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء.



