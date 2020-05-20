أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

نشر الإعلامي طارق علام فيديو نادرًا من برنامجه "كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام.





وكتب طارق علام : "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".





وظهر في الفيديو الفنان خالد سرحان ، وفشل في الإجابة عن سؤال طارق علام : "ما هو الشيء اللي لو أخذت منه يزيد ولو زودته ينقص"، فرد خالد سرحان : "معلش أصل أنا غبي".





وظهر سرحان في الفيديو على موتوسيكل، وعلق على سؤال طارق علام: "بكام ده؟"، قائلا: " معرفش سعره كام.. بابا اللي بيشتريلي".





خالد سرحان يشارك هذا العام في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا من إخراج سامح عبدالعزيز.



