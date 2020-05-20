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فن

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر الإعلامي طارق علام فيديو نادرًا من برنامجه "كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام. 

وكتب طارق علام: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".

وظهر في الفيديو الفنان خالد سرحان، وفشل في الإجابة عن سؤال طارق علام: "ما هو الشيء اللي لو أخذت منه يزيد ولو زودته ينقص"، فرد خالد سرحان: "معلش أصل أنا غبي".

وظهر سرحان في الفيديو على موتوسيكل، وعلق على سؤال طارق علام: "بكام ده؟"، قائلا: " معرفش سعره كام.. بابا اللي بيشتريلي".

خالد سرحان يشارك هذا العام في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا من إخراج سامح عبدالعزيز.

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