أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

نشر الإعلامي طارق علام فيديو نادرًا من برنامجه "كلام من ذهب"، عبر حسابه الخاص على انستجرام.
وكتب طارق علام: "من عدة سنوات قابلت شاب صدفة في الشارع أصبح من نجوم رمضان السنة دي مين هو".
وظهر في الفيديو الفنان خالد سرحان، وفشل في الإجابة عن سؤال طارق علام: "ما هو الشيء اللي لو أخذت منه يزيد ولو زودته ينقص"، فرد خالد سرحان: "معلش أصل أنا غبي".
وظهر سرحان في الفيديو على موتوسيكل، وعلق على سؤال طارق علام: "بكام ده؟"، قائلا: " معرفش سعره كام.. بابا اللي بيشتريلي".
خالد سرحان يشارك هذا العام في مسلسل خيانة عهد مع النجمة يسرا من إخراج سامح عبدالعزيز.
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