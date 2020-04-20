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طارق علام: المؤامرات موجودة وأمريكا تتهم الصين بنشر الوباء.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:28 م
الاعلامى طارق علام
الاعلامى طارق علام
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ريهام فيكتور
دعا الإعلامى طارق علام ،  الله ان ينتهى وباء فيروس كورونا وتعود الحياة الى طبيعتها من جديد ، وقام بعرض عدة صور ولقاءات لكشف وتحليل تنبؤات فيروس كورونا .

 وأضاف " علام "  من خلال برنامج " مع طارق " ، أن هذا العالم لا يعرف المصادفة ، مؤكدًا أن هناك العديد من التنبؤات منذ فترة طويلة بحدوث هذا الوباء العالمي.
 
وأشار إلى أننا نعرض هذه الفيديوهات لتوضيح فكرة أن المؤامرة موجودة وهذا ما دل عليه قول " أوباما " فى تنبؤه عن حدوث فيروس بعد خمس سنوات .

وتابع أن الوضع الحالي للعالم به صراعات ، منوهًا إلى أن الصين تتهم أمريكا ، و أمريكا تتهم الصين فى نشر هذا وباء كورونا إلى العالم .

وأكد أن أمريكا تتهم الصين بإطلاق الفيروس عليها فى نوفمبر من ووهان ، لافتًا إلى أن الصين أنكرت ذلك على الرغم من الأعداد الكبيرة التي حصدتها من وراء الفيروس .
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