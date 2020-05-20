ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد صديقتها برسالة مؤثرة.. شاهد

نشرت النجمة ريم البارودى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لها مع أحد أصدقائها تحتفل معها بعيد ميلادها.

الحمد لله علي نعمة الأصدقاء، اتفقنا علي ان تكون صداقتنا هي عشرة العمررررر، وبتعدي سنين وسنين وتفضل مكانتها محفوظه في قلبي، فالصداقات المتينة لا تحكمها قوانين عادية، أرواح لا تفترق وقلوب مليئة بالمحبة داليا كل سنة وانتي دايما طيبة عقبال مليون سنة". حيث علقت ريم البارودى على الصورة قائلة :"





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ريم البارودى تشوق جمهورها للحلقات القادمة لمسلسل "جمع سالم"

يذكر أن ريم البارودى تشارك النجمة زينة فى مسلسل "جمع سالم".

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.





