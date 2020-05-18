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فن

ريم البارودى تشوق جمهورها للحلقات القادمة لمسلسل "جمع سالم"

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:34 ص
ريم البارودى
ريم البارودى
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريم البارودى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور جديدة لها , ظهرت فى الصورة بلوك بسيط يبرز جمالها . 

علقت ريم البارودى على الصورة قائلة : كريمه #جمع_سالم_رمضان_٢٠٢٠
#زينه #ريم_البارودي
ولسه الحلقات اللي جايه فيها مفاجأت 🤩

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

منووورة ياغالية .. بالتوفيق دايما يارب
احلي كريمه ف #جمع _سالم واجمل ريكا ف الدنيا 
قمر يا حبيبتي 
مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.


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