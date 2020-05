View this post on Instagram

صداقتنا هي عشره العمر والمحبة اللي في قلوبنا بتبان مع الوقت والسنين ادام الله علينا نعمه الصداقه والاخوه كل سنه وانتي طيبه عقبال مليون سنه ياحبيبتي يادنيا 💚 @douelgalad 🎂❤️🌹🎈