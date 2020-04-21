ريم البارودى تروج لشخصيتها فى مسلسل جمع سالم .. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" بوستر لها لمسلسل "جمع سالم" ، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.





وعلقت ريم على الصورة قائلة "كريمة ... رمضان كريم مسلسل جمع سالم ".





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





"مبروك , إن شاء الله يكسر الدنيا، قمر جدا "

ويعرض المسلسل على قنوات "شبكة تليفزيون" النهار، ‏ القاهرة والناس، ‏‏art ‎ حكايات، صدى البلد، قناة ‏SBC ‎ السعودية.‏



