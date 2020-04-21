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فن

ريم البارودى تروج لشخصيتها فى مسلسل جمع سالم .. شاهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:04 م
ريم البارودى
ريم البارودى
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" بوستر لها لمسلسل "جمع سالم" ، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

وعلقت ريم على الصورة قائلة "كريمة ... رمضان كريم  مسلسل جمع سالم ".

ونالت الصورة إعجاب الكثير  من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

"مبروك , إن شاء الله يكسر الدنيا، قمر جدا " 
 
ويعرض المسلسل على قنوات "شبكة تليفزيون" النهار، ‏ القاهرة والناس، ‏‏art ‎ حكايات، صدى البلد، قناة ‏SBC ‎ السعودية.‏

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.
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