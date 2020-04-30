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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 7.. خطيب ريم البارودي يقع في غرام زينة

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:46 ص
مسلسل جمع سالم
مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جمع سالم نجاح الشيخ يوسف "محمد عادل" في الوصول لشقيقه يونس "محمد شاهين" ويتعرف عليه ويخبره بحكايته وكيف فقد أشقاءه بعد سقوط منزله دون أن يكشف له أنه شقيقه. 


بينما يخطط يونس مع عباس "احمد صيام" تنفيذ سرقة جديدة في أحد المنازل. 


وتعترف مريم " زينة " لوالدتها بالتبني هاجر " دلال عبد العزيز" انها عندما التقت بشقيقها يوسف شعرت أنه شقيقها وليس نصابا كما أخبرته وكان عليها ان تتبناها هي ويوسف ليبقيا معا. 


وخلال الحلقة يحاول خطيب كريمة " ريم البارودي" الاقتراب من مريم بسبب إعجابه بها.


يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق

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