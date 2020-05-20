AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملات دنيئة بالتحالف مع إسرائيل.. اتهام خطير من الجزائر للمغرب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:39 ص
الجزائر تتهم المغرب
الجزائر تتهم المغرب بالتحالف مع اسرائيل لزعزعة استقرارها
Advertisements
قسم الخارجي
أدت التصريحات المنسوبة للقنصل المغربي في وهران، ووصفه الجزائر بأنها بلد "عدو" إلى أزمة مكتومة بين البلدين، ظهرت بوادرها في معركة إعلامية بين وسائل الإعلام الحكومية في البلدين، وسط توقعات باشتعال أزمة جديدة في العلاقات.

اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الثلاثاء، المغرب، صراحة، بالتحالف مع "اللوبي الصهيوني" في البرلمان الأوروبي، لشن حملات دنيئة  ضد الجزائر، حسبما قالت الوكالة الحكومية ردا على وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، التي نشرت موضوعا حول مطالب في البرلمان بتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي لوضع حد للقمع في الجزائر.

اقرأ أيضًا:

الرد الجزائري جاء شديد اللهجة، عقب نشر وكالة الأنباء المغربية رسالة منسوبة إلى 7 نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون ممثل الاتحاد الأوروبي بالتحرك أمام واقع حرية الصحافة في الجزائر والتجاوزات بحق الصحفيين، حيث يتعلق الأمر بـ7 نواب ينتمون إلى اللوبي المغربي الصهيوني، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وانتقدت الوكالة الجزائرية بدورها أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، مُتسائلة عن "مئات معتقلي الرأي في سجون يجد معظمهم فيها آخر ملجأ لهم على هذا الأديم".

وجاء نصًا في المقال أن "تحالف المغرب مع الأوساط الصهيونية يعمل على منع الجزائر من استعادة الاستقرار والنظام والحقوق والحريات والنمو، وهو أكثر ما يقلق هذا التحالف".

وأشارت الجزائر من خلال الوكالة الرسمية إلى وثيقة حديثة تتعلق بالاستراتيجية العسكرية للمملكة المغربية بعنوان "من أجل استراتيجية جديدة للدفاع المدمج للمغرب"، مؤكدة أن المغرب اختار التوجه صوب إسرائيل لإطلاق حملاته الدنيئة ضد جارته، في إشارة إلى الجزائر.

ولم تفوت الوكالة تصريحات القنصل المغربي في وهران وظهوره في مقطع يصفه الجزائر بـ"العدو"، حيث أدت الواقعة إلى استدعاء السفير المغربي لدى الجزائر، متسائلة "كيف يمكن تفسير التصريح المخزي لقنصل المملكة في وهران بأنه يتواجد في بلد عدو عندما يتحدث عن بلد لا يزال الجيران المغاربة يجدون فيه حسن الاستقبال والضيافة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يعلق رحلاته الجوية من وإلى الجزائر

المغرب يوقف السفر مع 4 دول جديدة

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها الداخلية بسبب فيروس كورونا

تسجيل 8 إصابات بفيروس "كورونا" بين الجزائريين القادمين من الخارج

فيديو عمَّق الخلاف..التفاصيل الكاملة للأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر..ِشاهد

ترشيحاتنا

الموت يخطف فرحة العيد.. وفاة شابين في حريق حظيرة ماشية بالمنوفية

في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

للنساء .. تناول كوب من هذه المشروبات يوميا يؤدي إلى الوفاة

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟.. العلماء يجيبون

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

درجة الحرارة فى الظل 43 .. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية