لمواجهة كورونا.. الجزائر تطبق الحظر من 1 ظهرا حتى 7 صباحا خلال أيام العيد

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الحظر الجزئي خلال أيام العيد على جميع الولايات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن قرار الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.









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وأمر جراد، بمنع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، أيام العيد.









وكانت وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.









و ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 7377 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 561 وفاة.









وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3746 بزيادة 121 حالة.