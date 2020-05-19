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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. الجزائر تطبق الحظر من 1 ظهرا حتى 7 صباحا خلال أيام العيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:30 م
الجزائر تطبق الحظر
الجزائر تطبق الحظر الجزئي خلال أيام العيد
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شيماء مصطفى
قررت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الحظر الجزئي خلال أيام العيد على جميع الولايات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن قرار الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.


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وأمر جراد، بمنع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، أيام العيد.


وكانت وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.


و ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 7377 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 561 وفاة.


وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3746 بزيادة 121 حالة.
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