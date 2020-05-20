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تعليم

عضو بالأعلى للجامعات: التعليم عن بعد سيستمر بالعام الدراسي الجديد ولا يمكن الاعتماد عليه كليا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:56 م
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
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نهلة الشربيني
قال الدكتور أحمد عبد العزيز،عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة سوهاج، إن التعليم عن بعد اثبت نجاحا كبيرا في الجامعات المصرية والتي عملت به منذ بدء تعليق الدراسة وإقرار تطبيق التعليم عن بعد، مشير إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي وخاصة في الكليات العملية إلا أنه حصل على نجاح كبير في الكليات النظرية.

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وأضاف "عبد العزيز" أنه من المتوقع في العمل وفق آليات التعليم الإلكتروني بالجامعات المصرية بنسبة 70% ولكن يوجد مناهج علمية لابد من تدريسها في الكليات وداخل قاعات المحاضرات والمعامل لذا لا يمكن الاعتماد عليه كليا.


واشار إلى أن التعليم عن بعد يحتاج إلى إيجاد حلول جديدة لمساعدة الطلاب في التطبيق العملي بطرق جديدة حتى يتم القضاء على أي قصور به في الكليات العملية.


كما أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، إن خطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد، تشمل آليات التعليم عن بعد بحيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، والتي  من خلالها سيتم تدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين. 


وأوضح أن إلى جنب التعليم عن بعد سيكون هناك سبل جديدة للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، بحيث يتم تقسيم الدفعات إلى مجموعات كما ستقسم الفرق لاربع مجموعات في الأسبوع.

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