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أخبار البلد

مخالفة تعليمات الحكومة.. تجمعات علي كورنيش التحرير وكوبرى أكتوبر لتناول الإفطار ..فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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منار نور
شهد كوبرى اكتوبر وكورنيش التحرير تجمعات عدد كبير من المواطنين لتناول الافطار ، مخالفين قرارات وزارة الصحة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها الالتزام بالبقاء في المنازل. 


ورصدت كاميرا "صدى البلد"، إقبال بعض المواطنين على كوبرى اكتوبر وكورنيش التحرير . 

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من الإصابة بفيروس كورونا. 

وكانت وزارة الصحة، قد حددت في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.
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