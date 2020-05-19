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بين الناس

استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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منار نور - عدسة : احمد رمضان
شهدت منطقة سيدى بشر، مخالفات من بعض المواطنين لقرارات وزارة الصحة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها الالتزام بالبقاء في المنازل. 

وقام عدد من سكان منطقة سيد بشر بالإسكندرية بالقفز فى البحر؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة طوال النهار. 

وصدت كاميرا "صدى البلد"، إقبال بعض المواطنين على شاطئ سيدي بشر. 

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من الإصابة بفيروس كورونا. 

وكانت وزارة الصحة، حددت في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
استهتار.. شباب يقفزون في البحر بسيدي بشر رغم تحذيرات الحكومة ..فيديووصور
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