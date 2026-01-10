وزير الاستثمار من الصعيد: دعم مباشر للمستثمر المحلي وتعزيز الصناعة والتصدير بالأقصر وقنا

يبدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظتي الأقصر وقنا، وذلك في إطار الزيارات التفقدية التي تقوم بها الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، وتعزيز دورها في منظومة التنمية الاقتصادية.



وتتضمن جولة الوزير عقد لقاءات موسعة مع المستثمرين في المحافظتين، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمشروعات الصناعية الكبرى، بهدف الوقوف على سير العمل بها، وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها.



ويرافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحفيز الاستثمار من خلال متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.



كما تستهدف الجولة تحفيز منظومة التصدير وتفعيل دور الأقاليم في منظومة الإنتاج الموجه للتصدير، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية بمحافظات الصعيد.



وفي هذا السياق، أكد المهندس حسن الخطيب أن الجولة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة القائمة على التواصل المباشر مع المستثمرين على أرض الواقع، والاستماع إلى مطالبهم والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم.



وقال الوزير: «إننا نعمل بشكل مكثف على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساندة المستثمر المحلي، وتوفير بيئة خصبة للنمو الصناعي، إيمانًا منا بأن الصناعة الوطنية هي القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة».



وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، في إطار السعي لتحويلها إلى مراكز جذب استثماري قوية، تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتدعم الاقتصاد القومي، وتعزز من مشاركة الأقاليم المختلفة في مسيرة التنمية الشاملة.