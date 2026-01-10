قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار من الصعيد: دعم مباشر للمستثمر المحلي وتعزيز الصناعة والتصدير بالأقصر وقنا

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

يبدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظتي الأقصر وقنا، وذلك في إطار الزيارات التفقدية التي تقوم بها الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، وتعزيز دورها في منظومة التنمية الاقتصادية.


وتتضمن جولة الوزير عقد لقاءات موسعة مع المستثمرين في المحافظتين، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمشروعات الصناعية الكبرى، بهدف الوقوف على سير العمل بها، وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها.


ويرافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.


وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحفيز الاستثمار من خلال متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
 

كما تستهدف الجولة تحفيز منظومة التصدير وتفعيل دور الأقاليم في منظومة الإنتاج الموجه للتصدير، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية بمحافظات الصعيد.


وفي هذا السياق، أكد المهندس حسن الخطيب أن الجولة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة القائمة على التواصل المباشر مع المستثمرين على أرض الواقع، والاستماع إلى مطالبهم والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم.


وقال الوزير: «إننا نعمل بشكل مكثف على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساندة المستثمر المحلي، وتوفير بيئة خصبة للنمو الصناعي، إيمانًا منا بأن الصناعة الوطنية هي القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة».


وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، في إطار السعي لتحويلها إلى مراكز جذب استثماري قوية، تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتدعم الاقتصاد القومي، وتعزز من مشاركة الأقاليم المختلفة في مسيرة التنمية الشاملة.

الاستثمار الأقصر قنا الأسواق الخارجية المنتج المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

دينا نجم : حكاية "لا ترد ولا تستبدل" بدأت من 4 سنوات

إيمي سمير غانم

ألون شعري بس.. إيمي سمير غانم ترفض إجراء عمليات تجميل

حسني صالح

مكان وموعد عزاء والدة المخرج حسني صالح

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد