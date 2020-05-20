أنت من الرحمن هدية.. ناهد السباعى تستعيد ذكرياتها برفقة والدها في يوم ميلادها

شاركت الفنانة ناهد السباعى جمهورها بصور لها مع والدها عبر حسابها د بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وكتبت معلقه على الصور :" انا اتولدت ليله ٢٧ من رمضان وبابا كان بيحب عيد ميلادى الهجرى قوى وكتبلي شعر اول ما اتولدت (انت من الرحمن هدية) اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم ابي واسكنه جنتك "





وتشارك الفنانة ناهد السباعى في مسلسل النهاية لرمضان ٢٠٢٠





يذكر ان مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.



