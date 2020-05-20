AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنت من الرحمن هدية.. ناهد السباعى تستعيد ذكرياتها برفقة والدها في يوم ميلادها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:56 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الفنانة ناهد السباعى جمهورها بصور لها مع والدها عبر حسابها د بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت معلقه على الصور :" انا اتولدت ليله ٢٧ من رمضان وبابا كان بيحب عيد ميلادى الهجرى قوى وكتبلي شعر اول ما اتولدت (انت من الرحمن هدية) اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم ابي واسكنه جنتك " 

وتشارك الفنانة ناهد السباعى في مسلسل النهاية لرمضان ٢٠٢٠ 

 يذكر ان مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 

وتدور احداث المسلسل فى فترة 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لتنهى العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد دخولها الترند.. معلومات لا تعرفها عن سهر الصايغ

بعد عرض ثاني حلقات مسلسل النهاية.. سهر الصايغ تتصدر تويتر

الجمهور يشبه ناهد السباعي بمغني راب شهير.. تفاصيل

النهاية الحلقة 6.. خناقة بين ناهد السباعي وسهر الصايغ على يوسف الشريف

النهاية الحلقة 7 .. سهر الصايغ تلجأ الى عمرو عبد الجليل

بعد اعتقال سهر الصايغ .. الجمهور يبحث عن مسلسل النهاية الحلقة 7

ترشيحاتنا

تعرف على تطبيق «facebook shop» الذي أطلقه فيسبوك اليوم.. فيديو

بعد اعتقاله.. أول صور لـ عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي

لهذه الأسباب.. فيروس كورونا يستهدف مرضى السكري

محمد رمضان يستعيد مريم .. البرنس يكتسح السوشيال ميديا

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

العسيلي لـ شيخ الحارة: الصحفي ميكلمنيش على تليفوني.. وكورونا خدعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية