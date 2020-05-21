سيف زاهر: انتخابات اتحاد الكرة ستكون لمدة عام | والقرار الأقرب التجديد للجنة الخماسية

أكد الإعلامى سيف زاهر أنه بنسبة 99 % ستكون إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة عام واحد فقط و أن القرار الأقرب حاليا هو التجديد للجنة الخماسية الحالية من قبل المسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".
وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المضاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس".أن الثنائي هاني أبو ريدة وأحمد شوبير أعلنا بشكل رسمي خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري .
وتابع سيف زاهر :" أحمد شوبير سوف يتراجع عن خوض الانتخابات لو اقيمت لمدة عام واحد نظرا لضيق الوقت وعدم قدرة من سينجح على تقديم شئ فى هذه الفترة".
كان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى قد أعلن أنه سيتم النظر فى استئناف النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.