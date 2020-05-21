سيف زاهر: انتخابات اتحاد الكرة ستكون لمدة عام | والقرار الأقرب التجديد للجنة الخماسية

المدة المتبقية من عمر اللجنة الخماسية أقل من شهرين ونصف كحد أقصى طبقا للتكليف الصادر من الفيفا لذلك فإن عليهم عبء إغلاق الملفات المفتوحة تمهيدًا لتسليم الاتحاد طبقا للقانون واللائحة وقرار الفيفا.

وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"،