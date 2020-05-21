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رياضة

سيف زاهر: انتخابات اتحاد الكرة ستكون لمدة عام | والقرار الأقرب التجديد للجنة الخماسية

الخميس 21/مايو/2020 - 12:26 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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حسام الحارتي
أكد الإعلامى سيف زاهر أنه بنسبة 99 % ستكون إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة عام واحد فقط و أن القرار الأقرب حاليا هو التجديد للجنة الخماسية الحالية من قبل المسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المضاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس".أن الثنائي هاني أبو ريدة وأحمد شوبير أعلنا بشكل رسمي خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري .

وتابع سيف زاهر :" أحمد شوبير سوف يتراجع عن خوض الانتخابات لو اقيمت لمدة عام واحد نظرا لضيق الوقت وعدم قدرة من سينجح على تقديم شئ فى هذه الفترة".

كان  مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى قد أعلن أنه سيتم النظر فى استئناف النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.
وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، المدة المتبقية من عمر اللجنة الخماسية أقل من شهرين ونصف كحد أقصى طبقا للتكليف الصادر من الفيفا لذلك فإن عليهم عبء إغلاق الملفات المفتوحة تمهيدًا لتسليم الاتحاد طبقا للقانون واللائحة وقرار الفيفا.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا قام بتعيين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة شؤون الجبلاية والدكتور جمال محمد على ناءبا وعضوية الثلاثى محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق
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