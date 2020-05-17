عضو اتحاد الكرة السابق: على الأندية الاستعداد للدوري الجديد

علق محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على التصريحات الصادرة اليوم، الأحد، من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن استئناف النشاط الرياضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو المقبل.
قال محمد أبو الوفا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بعد إعلان الحكومة نيتها بالتفكير في عودة بدء النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل؛ فأصبح حتميًا التخطيط لموسم كروي جديد يبدأ سبتمبر القادم على مستوى جميع الدوريات المصرية بأقسامه الأربعة".
وأضاف "أن تبدأ الأندية من الآن الاستعداد للموسم الجديد.. وأي كلام غير ذلك سواء عن استكمال الدوري او اعلان بطل وتحديد الصاعدين والهابطين ستكون نتائجه كارثية ونكون كالنعامة التي خرجت تطلب قرنين عادت بلا أذنين".
يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :
إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.
ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.
ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.
- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.
- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات.
- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.
- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.
- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.