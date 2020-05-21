AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:40 ص
اليابان - صورة تعبيرية
اليابان - صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
أعلن معهد أبحاث ياباني أمس، الأربعاء، أن ما يصل إلى 3.01 مليون وظيفة في اليابان ستُفقد بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد حتى مارس المقبل، وهو تأثير أكثر خطورة من الأزمة المالية العالمية 2008-2009.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه في أسوأ سيناريو يتم فيه احتواء الفيروس العالمي في نهاية هذا العام، يمكن أن تشهد اليابان انخفاضًا بنسبة 4.5 في المائة في عدد العاملين عن العام السابق، وفقًا لمعهد منطقة "تشوبو" للبحوث الاجتماعية والاقتصادية القائم في ناجويا، وسط اليابان.

يذكر، أنه في السنة المالية 2009 أدت الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار شركة "ليمان برازرز هولدينجز" إلى فقدان نحو 950 ألف شخص وظائفهم في اليابان، مما أدى إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة 1.5٪ ، وفقًا للمعهد.

وقدم المعهد أحدث التوقعات أيضًا استنادًا إلى افتراض أن عدد الزوار الأجانب إلى اليابان، الذين عززوا الاستهلاك في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والسياحة ، لن يسترد عافيته خلال العام المالي 2020 حتى مارس المقبل.

وحسب القطاع، قدر المعهد أن تجار التجزئة وتجار الجملة سيتكبدون خسائر قدرها 845000 وظيفة، وفي مجال التصنيع 614000 وظيفة، والإقامة والمطاعم 589000 وظيفة.

وقال ريويتشي نامبا، الخبير الاقتصادي في المؤسسة - "في وقت صدمة ليمان، كان قطاع الصناعات التحويلية هو الذي تضرر بشكل رئيسي، ولكن هذه المرة تأثرت جميع القطاعات. لا يمكن العثور على قطاع يمكنه الحصول على وظائف". 

وقد ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوى في عام واحد بنسبة 2.5 في المائة في مارس، مما يشير إلى التأثير السلبي للوباء العالمي على القوى العاملة، حيث يتوقع المحللون والمسؤولون الحكوميون أن يصبح الوضع أكثر حدة في الأشهر التالية.

كما انخفض توفر الوظائف إلى 1.39 في مارس من 1.45 في فبراير، مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة في أواخر أبريل. وتعني النسبة وجود 139 فرصة عمل لكل 100 باحث عن عمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصات العالم تئن مع انتشار فيروس كورونا.. تراجعات قياسية في أسواق المال الرئيسية.. وول ستريت تعلق التداول بعد انهيار مؤشراتها.. وهبوط صاروخي للأسهم الأوروبية

تراجع واردات اليابان من السلع الصينية في فبراير إلى أدنى مستوى منذ 11 عامًا

بسبب كورونا.. انخفاض إنتاج السيارات اليابانية في الصين بنسبة 86%

الاقتصاد الكندي يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر يناير الماضي

راحت الشغلانة.. فيروس كورونا يضرب وظائف في مقتل

أعلى نسبة في 11 عاما.. 700 ألف أمريكي يخسرون وظائفهم بسبب وباء كورونا

ترشيحاتنا

نشرة البرلمان: المجلس يطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم الـ0.5%.. ودراسة فتح المقاهي وصالات الجيم

شبه كبير.. ابنة نجاح الموجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

أحمد مجاهد: أبو ريدة سيكتسح انتخابات اتحاد الكرة في وجود شوبير

وزيرة الصحة: 3 مستويات جديدة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.. تفاصيل

موازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونا

الجزيرة تفضح نفسها.. قصة المقال المحذوف من مدونتها الداعم للإرهابي هشام عشماوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة