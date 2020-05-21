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سيارات

احذر إهمال عدم تغيير البوجيهات

الخميس 21/مايو/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد البوجيهات أحد أهم أجزاء السيارة التي تساعد في عملية تشغيل محرك السيارة؛ لأنها تعمل على إرسال الشرار للمحرك.

وفي حين تعرضها للتلف؛ فإنها تسبب مشاكل كثيرة للسيارة، أبرزها إصدار أصوات غريبة من المحرك، وانخفاض كفاءته في العمل إلى حد توقفه عن التشغيل.

وأوضح أحد الخبراء في عالم السيارات، أنه تمكن ملاحظة تلف البوجيهات عن طريق وجود خلل بالشكمان أو ظهور بيان تحذيري في حدة التحكم أو إضاءة  لمبة تحذير المحرك.

كما حذر الألمان من تجاهل تغيير البوجيهات وقت تلفها او عند انتهاء عمرها الإفتراضي لأن  هذا الامر يؤدي إلى أضرار بالغة للمحرك نتيجة وجود خلل  يحدث  لإشعال خليط الوقود والهواء بشكل غير صحيح وهذا يسبب إزالة  طبقة الزيت على جدران الأسطوانة .

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كما نصح الخبراء بتغيير البوجيهات عن سير مسافة تتراوح بين 20 و100 وتركيب البوجيهات المناسبة الموصي بها من الشركة المصنعة لها الأصلية، والسبب أن الاختيار غير السليم للبوجيهات يعود بالضرر على عمر المحرك وكفاءته.

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