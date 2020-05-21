محمد أبو العلا: الأهلي سعى لضمي مرتين.. وطريقة رحيلي عن الزمالك إهانة لتاريخي ..فيديو





وأضاف محمد ابو العلا في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أنه اضطر إلى الرحيل عن الزمالك بشكل مفاجئ موسم 2009، مؤكدا أنه تلقى آنذاك العديد من عروض الاحتراف، ومن أندية كبيرة في الدوري، على رأسها الأهلي.









وتابع محمد أبو العلا أنه رفض كل تلك العروض بسبب رغبته في إعلان الاعتزال في الزمالك موضحا أن تغيير الإدارات تسبب في رحيله، حيث أخبره "دي كاستال"، المدير الفني للفريق بأنه سيستمر في الفريق ليفاجئ عقب تغيير الإدارة بأنه خارج الزمالك.





وأكمل محمد ابو العلا، أن الاهلي حاول ضمه في 2003 حيث تواصل معه حسام البدري المدرب العام للفريق وقتها للانضمام بثلاثة أضعاف قيمة عقده مع الزمالك.





وألمح إلى أن المرة الثانية كانت عام 1006 لكنه رفض تماما الأمر بسبب حبه الشديد لـ الزمالك، مشددا على أن رحيله عن الزمالك جعله يتساءل "هل أخطأ في التضحية من أجل الزمالك؟".