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أخبار العالم

الصين تحتج على بيع أسلحة أمريكية لتايوان

الخميس 21/مايو/2020 - 09:38 ص
علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة والصين
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قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن وزارة الخارجية الصينية إعلانها احتجاج بكين بشدة على بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع تايوان 18 طوربيد ثقيل من طراز أم كي-48 في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، أن تزويد تايوان بهذه الطوربيدات "يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال مساعدة (تايوان) على تحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها". 

مضيفة أن هذه الصفقة ستساهم أيضًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتوازن القوى والتقدم الاقتصادي في المنطقة.

وهذه الطوربيدات الـ18 المصممة للإطلاق من على متن غوّاصات هي، بحسب بيان الخارجية الأمريكية، موجودة في مخازن البحرية وبالتالي لا حاجة لطلبها من الموردين.

وتعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصينية وقد توعدت مرارًا بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

وتحسنت العلاقات بين (تايبيه) و(واشنطن) بشكل إضافي في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بينما تدهورت علاقات بلاده مع الصين.
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