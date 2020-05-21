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برلمان

تحرك برلمانى عاجل لوقف إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق

الخميس 21/مايو/2020 - 03:21 م
مستشفى أهل مصر للحروق
مستشفى أهل مصر للحروق
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معتز الخصوصى
شنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، هجوما على إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان بسبب الطريقة التي يعرض بها الإعلان التي كانت صادمة للجميع، مؤكدة أن هذا الإعلان يزيد العنف ضد المرأة.

وقالت "درويش" -في بيان لها- إن هذا الإعلان هو من أسوأ الإعلانات التي ظهرت فى شهر رمضان، مشيرة الى أنه كان هناك بدائل كثيرة لهذا الإعلان وتوجد أكثر من مادة لعرض الإعلان مثل طريقة الإسعافات الأولية التى تجري فى مثل هذه الحالات.

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وأضافت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن إعلان مستشفى الحروق يعد كارثة نفسية على المواطنين لأنه يفقد المحتوى الخاص به، لافتة إلى أن الإعلان جاء بنتائج عكسية غير المرجوة منه وهو جمع التبرعات للمستشفى إلا أنه أدى إلى نفور المشاهدين منه.

وطالبت النائبة سولاف درويش، بوقف إعلان مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان على الفور لمراعاة المواطنين بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة لأنه يعرض بطريقة كرتونية من شأنها إثارة الفزع والخوف لديهم.
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