اشتعال الأزمة.. الصين تهدد الولايات المتحدة بسبب العقوبات

هددت الصين ، الولايات المتحدة، بالرد عليها في حالة فرض الكونجرس لتشريع بفرض عقوبات عليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





فيما صرح مسئول صيني وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: ""نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات".





وكانت الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات عن شركة خدمات لوجستية صينية بسبب إيران.





وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "عارضنا دائمًا العقوبات الانفرادية للولايات المتحدة، وعلى مدى طويل يقوم المجتمع الدولي بالتعاون القانوني بموجب القانون الدولي الذي يجب احترامه، الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات غير القانونية هذه، على الفور، وحماية الحقوق المشروعة للشركات".





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اخفاء تقارير عن ظهور الفيروس في الصين.