AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال الأزمة.. الصين تهدد الولايات المتحدة بسبب العقوبات

الخميس 21/مايو/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
هددت الصين، الولايات المتحدة، بالرد عليها في حالة فرض الكونجرس لتشريع بفرض عقوبات عليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

فيما صرح مسئول صيني وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: ""نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات". 

وكانت الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات عن شركة خدمات لوجستية صينية بسبب إيران. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "عارضنا دائمًا العقوبات الانفرادية للولايات المتحدة، وعلى مدى طويل يقوم المجتمع الدولي بالتعاون القانوني بموجب القانون الدولي الذي يجب احترامه، الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات غير القانونية هذه، على الفور، وحماية الحقوق المشروعة للشركات". 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالتسبب في تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اخفاء تقارير عن ظهور الفيروس في الصين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير سري للمخابرات الأمريكية.. جريمة صينية وراء انتشار الوباء الخطير في العالم

سري للغاية.. تقرير خطير للمخابرات الأمريكية عن دور الصين في تفشي كورونا.. وبكين تنفي تعمدها إخفاء أرقام الضحايا

تقارير مخابراتية وحرب تصريحات.. شجار أمريكي صيني جديد بسبب انتشار كورونا

رد الخارجية الصينية على اتهامات تخليق كورونا بمعمل ووهان

معمل ووهان وفيروس كورونا.. يشعلان الخلاف الأمريكي الصيني

الصين: لا نعارض التحقيق في منشأ "كورونا" ولكن نرفض تسييس القضية

ترشيحاتنا

شركة أدوية عالمية توفر مليار جرعة من لقاح كورونا

استخدامات سحرية للبن والفلفل الاسود في سيارتك

ارتفاع جديد وكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو 2020

الرئيس السيسي لـ المحافظين: الدنيا متسابة.. اعرفوا انتم مين

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

منتقدا استئناف الدوري.. ماجد سامي: ماذا لو أصيب محمود الخطيب بالكورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإسكارف ملون في الرقبة.. هايدي موسى تتألق بإطلالة كاجوال

بـ الجلد الاسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بنحافتها

حكاية أكلة.. الكباب من أكل الجنود فى الغزوات إلى طبق مميز فى مصر