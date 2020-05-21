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أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 02:49 ص
الصين تعلن تسجيل
الصين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت اللجنة الصحية في الصين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وكان ذلك بانخفاض خمس حالات قبل يوم، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس، الأربعاء، في بكين.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 82967، وفقا للجنة. 

وفرض المسئولون الصينيون إجراءات الحجر الصحي الصارمة على مدينتين في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، مع استمرار توسع مجموعة العدوى المحلية وتهديدها المناطق المجاورة.

يأتي ذلك عندما أبلغت مدينة ووهان، المدينة التي بدأ فيها الوباء، عن إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة النشطة في مركز الزلزال السابق إلى سبع حالات.
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