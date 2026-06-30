التنمية الحضرية: القضاء على المناطق غير الآمنة خير دليل على نجاح ثورة يونيو

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مصر نجحت في القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، التي كانت تشمل 357 منطقة ويقطنها نحو 246 ألف أسرة، وذلك من خلال مشروعات وفرت بيئة سكنية آمنة وحسّنت جودة الحياة لأكثر من 1.5 مليون مواطن.

وأوضح صديق خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الصندوق لم تقتصر على تطوير المباني، بل ركزت على بناء الإنسان وتغيير السلوكيات، عبر برامج للتوعية وإدارة المشروعات ومتابعة السكان، بما يضمن الحفاظ على المجتمعات الجديدة ومنع عودة العشوائيات، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لاستدامة هذه المشروعات.

وأضاف أن الصندوق يواصل تطوير المدن بعد إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى تحويل مواقع كانت تمثل بؤراً عشوائية، مثل منطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، إلى مشروعات عمرانية وسياحية وحدائق عالمية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية الحضرية المستدامة.