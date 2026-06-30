أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المشجعين، عقب فوز منتخب المغرب على نظيره هولندا بركلات الترجيح، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المغربي قد حسم بطاقة العبور بعد الفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، في واحدة من أبرز مواجهات دور الـ32.

ووفقًا لتقارير إعلامية، اندلعت أعمال شغب في عدد من شوارع أمستردام، بعدما خرجت مجموعات من المشجعين للاحتفال بالفوز، وهو ما استدعى تدخل الشرطة الهولندية لاحتواء الموقف.

واستخدمت قوات الأمن العصي ومدافع المياه لتفريق التجمعات، فيما أشارت التقارير إلى توقيف عشرات الأشخاص على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المدينة.

وتواصل السلطات الهولندية متابعة الموقف، في ظل تعزيز الانتشار الأمني بعد الأحداث التي أعقبت نهاية المباراة.