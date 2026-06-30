قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية

اوكرانيا - روسيا
اوكرانيا - روسيا
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين، أحدهما رضيع، إثر هجومين بطائرات مسيّرة قالت إن القوات الأوكرانية نفذتهما على مناطق داخل الأراضي الروسية، في أحدث تطور ضمن الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف التي تتواصل بالتزامن مع الحرب المستمرة بين البلدين.

وذكرت السلطات المحلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية، أن إحدى الغارات استهدفت منطقة سكنية، ما أسفر عن مقتل رضيع، فيما أدى هجوم آخر إلى مقتل شخص ثانٍ وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات.

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني هرعت إلى مواقع الاستهداف، حيث باشرت عمليات الإنقاذ وإزالة آثار الهجمات، بينما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الواقعتين وتقييم حجم الخسائر.

وأكد مسؤولون روس أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الماضية، إلا أن بعضها تمكن من الوصول إلى أهدافه، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.

وتشهد المناطق الحدودية الروسية خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الاتهامات بشأن استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية، وسط استمرار العمليات العسكرية منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية بشأن الهجومين اللذين أعلنت عنهما روسيا، إذ درجت كييف في كثير من الأحيان على عدم التعليق على بعض العمليات المنسوبة إليها داخل الأراضي الروسية، مع تأكيدها في مناسبات سابقة أن أهدافها العسكرية ترتبط بما تصفه بمواقع ومنشآت تدعم العمليات العسكرية الروسية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، بالتوازي مع تكثيف الهجمات الجوية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة في البنية التحتية على جانبي الحدود، وفق ما تعلنه سلطات البلدين.

وتواصل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الدعوة إلى حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة تجنب استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع تواجه تحديات كبيرة.

اوكرانيا روسيا مسيرات غارة كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

ترشيحاتنا

ايناس عز الدين

بعد إعلان مرضها.. إيناس عز الدين تدعم هبة مجدي

الفنانة صابرين

صابرين في ذكرى 30 يونيو: يوم كرامة وانتصار.. وحب الوطن يعطى بلا مقابل

نورا رحال

بتحضن صورته.. انهيار نورا رحال فى جنازة ابنها

بالصور

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد