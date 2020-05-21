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أخبار العالم

السلطة الفلسطينية تعلق تبادل المعلومات مع المخابرات الأمريكية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرارا بتعليق تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية "سي آي إيه".


جاء ذلك ردا على خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهي الوعود التي أطلقها بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية والتي شكلت إحدى الأسس التي قامت عليها الحكومة الإسرائيلية الجديدة.


وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة الفلسطينية أبلغت الجانب الأمريكي  قبل 48 ساعة بأن الاتفاق معها لم يعد ساري المفعول.


وتابع عريقات بحسب وكالة الانباء الفرنسية: "لا مزيد من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، ولا مزيد من التعاون الأمني مع إسرائيل".


وقطعت السلطات الفلسطينية عام 2017 العلاقات السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على قرار الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها من تل أبيب.


وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي إنهاء كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بسبب خطط إسرائيل ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية.
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