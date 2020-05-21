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فن

رامي صبري يعلق على حلقة الاختيار.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 10:50 م
رامي صبري
رامي صبري
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مصطفى كرم

علق الفنان رامي صبري على حلقة مسلسل الإختيار اليوم والتي تعرض بطولة رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الغاشم في معركة البرث.


وكتب رامي صبري عبر حسابه بانستجرام "رحم الله شهداء الوطن تحيا مصر".


ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.


وتدور أحداث مسلسل" الإختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


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يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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