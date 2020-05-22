طريقة تحضير الشاورما أحلى من المحلات.. فيديو





نورا السادات فى برنامجها عمايل إيديا المذاع على "قناة سى بى سى سفرة " طريقة عمل

" طريقة عمل شاورما لحمة بمذاق لا يقاوم. قدمت الشيف





المقادير لتحضير شاورما اللحم







بصل



بهارات لحمة



ليمون

سماق

جوزة الطيب



بصل بودرة









الطريقة لتحضير شاورما اللحم







فى وعاء يتم إضافة كافة المكونات وفى وعاء به القليل من الزيت يتم إضافة الشاورما وتشويحها على النار



فى صينية فرن يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس



يتم تحضير الطحينة ووضعها جانبا ويتم تحضير العيش الصاج ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين



فى الرابط التالى ليك كافة خطوات تحضير الشاورما بالتفاصيل

هل مللت طوال شهر رمضان من الأكلات التقليدية الأطباق وتريدين التجديد فى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك.مكعبات طماطم