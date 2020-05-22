AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير الشاورما أحلى من المحلات.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:50 ص
الشاورما
الشاورما
Advertisements
لمياء الياسين
هل مللت طوال شهر رمضان من الأكلات التقليدية الأطباق وتريدين التجديد فى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك.

قدمت الشيف نورا السادات فى برنامجها عمايل إيديا المذاع على "قناة سى بى سى سفرة " طريقة عمل شاورما لحمة بمذاق لا يقاوم.

المقادير لتحضير شاورما اللحم

مكعبات طماطم
بصل
بهارات لحمة
ليمون
سماق
جوزة الطيب
بصل بودرة


الطريقة لتحضير شاورما اللحم

فى وعاء يتم إضافة كافة المكونات وفى وعاء به القليل من الزيت يتم إضافة الشاورما وتشويحها على النار
فى صينية فرن يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس
يتم تحضير الطحينة ووضعها جانبا ويتم تحضير العيش الصاج  ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين
فى الرابط التالى ليك كافة خطوات تحضير الشاورما بالتفاصيل 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكاليف بسيطة .. الشيف أحمد عادل يقدم الرنجة بـ 3 وصفات جديدة

طريقة غير تقليدية لتحضير الكنافة .. فيديو

سحورك عندنا.. طاجن الفول بالبيض بمذاق لا يقاوم

سحورك عندنا.. طاجن الفول أحلى من المحلات

طريقة تحضير الميلك شيك بالبلح وفوائده ..فيديو

ترشيحاتنا

زوجة خالد مغربي عن مشهد استشهاده بـ الاختيار: كنت بقوله ارجع

خاص.. زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت تحمل جديدا للأزمة الخليجية

إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

لماذا قدم وزير التعليم العالي بريزنتيشن أزمة كورونا وليست الصحة.. فيديو

تعرف على سبب تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة

شاهد.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة في الحلقة الـ 28 من الاختيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور

ببدلة رجالي.. سيرين عبد النور تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة