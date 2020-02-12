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مرأة

بتكلفة أقل.. الشاورما السوري أحلى من المطاعم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:43 ص
شاورما
شاورما
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لمياء الياسين
فى دقائق معدودة، يمكنك تحضير الشاورما السورى بطعم ومذاق لا يقاوم، على طريقة الشيف إلهام فتحي.

مقادير لتحضير الشاورما السوري:

فص ثوم مهروس ناعم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة
ملعقة كبيرة بهارات
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة
صدر دجاج فيليه مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير الشاورما السورى:

فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات.
بعد الثلاث ساعات أخرجيه من الثلاجة، وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.
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