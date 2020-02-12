بتكلفة أقل.. الشاورما السوري أحلى من المطاعم

فى دقائق معدودة، يمكنك تحضير الشاورما السورى بطعم ومذاق لا يقاوم، على طريقة الشيف إلهام فتحي.

مقادير لتحضير الشاورما السوري:



فص ثوم مهروس ناعم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة

ملعقة كبيرة بهارات

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة

صدر دجاج فيليه مقطع شرائح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير الشاورما السورى:





فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات.